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Яремчук забив уперше за майже 9 місяців: відео гола українця в контрольному матчі за Брюгге

Роман перервав тривалу гольову засуху
Сьогодні 16:42 Андрій Дунець 515 0
Яремчук забив уперше за майже 9 місяців: відео гола українця в контрольному матчі за Брюгге
#Брюгге, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Роман Яремчук довершив розгром Беєрсхота (3:0) у контрольному матчі за Брюгге в межах підготовки до сезону-2023/24.

Український нападник на 52-й хвилині вдало відгукнувся на передачу з флангу - залишалося просто "розстріляти" голкіпера.

Цей гол став для Яремчука першим за майже 9 місяців.

Відео

Нагадаємо, востаннє в офіційному матчі Роман забивав іще 19 жовтня минулого року у ворота Сент-Трьойдена (3:0). Загалом за перший сезон у Брюгге Яремчуку вдалося відзначитися 2 голами та 2 асистами.

У червні спеціалізований сайт Transfermarkt оновив ціну на українця: вона впала майже удвічі.

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