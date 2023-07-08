Роман перервав тривалу гольову засуху

Джерело - Чемпіон.

Роман Яремчук довершив розгром Беєрсхота (3:0) у контрольному матчі за Брюгге в межах підготовки до сезону-2023/24.

Український нападник на 52-й хвилині вдало відгукнувся на передачу з флангу - залишалося просто "розстріляти" голкіпера.

Цей гол став для Яремчука першим за майже 9 місяців.

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Нагадаємо, востаннє в офіційному матчі Роман забивав іще 19 жовтня минулого року у ворота Сент-Трьойдена (3:0). Загалом за перший сезон у Брюгге Яремчуку вдалося відзначитися 2 голами та 2 асистами.

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