Астон Вілла готує трансфер Фелікса

Фелікс може повернутися в АПЛ

Нападник Атлетіко Жуан Фелікс може перейти в Астон Віллу.

Про це повідомляє Мarca.

Клуб планує вдруге сконтактувати з Феліксом – раніше він вже відхиляв запит, бо хоче грати у Лізі чемпіонів.

Атлетіко готовий обговорити як повноцінний трансфер, так і оренду.

Повідомлялося, що агент Фелікса шукає клуб, який віддасть за португальця 100 млн євро. Водночас сам гравець хоче перейти у ПСЖ.

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