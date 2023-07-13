Головне
13 липня Світоліна зіграє у півфіналі Вімблдона проти Вондроушової: визначився час початку матчу
Сьогодні 00:37 2580
Динамо та Янг Бойз розписали результативну нічию в контрольному матчі
Вчора 21:59 632
Кіченок та Павич вийшли до фіналу Вімблдона в міксті
Вчора 19:53 1124
Йовичевич попрощався з Шахтарем: Це був найкращий крок у моїй кар'єрі
Вчора 19:01 701
Шахтар отримає компенсацію за перехід Соломона в Тоттенгем
Вчора 16:50 840
Світоліна - Вондроушова: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Вімблдона-2023
Вчора 16:45 22176
Дніпро-1 підписав лідера Олександрії
Вчора 14:37 667
Бубка буде судитися з Bihus.Info
Вчора 14:07 1350
Редкач здобув першу перемогу за понад чотири роки
Вчора 10:20 1310 2
УЄФА може об'єднати заявки на Євро-2032
Вчора 09:45 997
Прямі трансляції

Астон Вілла готує трансфер Фелікса

Фелікс може повернутися в АПЛ
Сьогодні 08:39 273 0
Астон Вілла готує трансфер Фелікса
#Астон Вілла, #Атлетіко Мадрид, #Футбольні трансфери, #Жуан Фелікс

Джерело - marca.com.

Нападник Атлетіко Жуан Фелікс може перейти в Астон Віллу.

Про це повідомляє Мarca.

Клуб планує вдруге сконтактувати з Феліксом – раніше він вже відхиляв запит, бо хоче грати у Лізі чемпіонів.

Атлетіко готовий обговорити як повноцінний трансфер, так і оренду.

Повідомлялося, що агент Фелікса шукає клуб, який віддасть за португальця 100 млн євро. Водночас сам гравець хоче перейти у ПСЖ.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Світоліна - Вондроушова: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Вімблдона-2023 Світоліна - Вондроушова: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Вімблдона-2023 22176
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів 2849
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Першої ліги 5999
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 10384
Юна російська тенісистка зганьбилася на Вімблдоні: організатори оштрафували її на рекордну суму Юна російська тенісистка зганьбилася на Вімблдоні: організатори оштрафували її на рекордну суму 16326 3
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги 3979
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 267141
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 8781
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 76708
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 2780
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 38145 1
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 19876