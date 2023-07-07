Фелікс хоче перейти у ПСЖ

Жоау Фелікс влітку хоче змінити клуб

Нападник Атлетіко Жуан Фелікс визначився зі своїм майбутнім.

Про це повідомляє AS.

Португалець натхнений перспективою перебратися в ПСЖ. Він хоче попрацювати під керівництвом Луїса Енріке, який став новим тренером парижан.

Однак, сам французький гранд не намагатиметься підписати Фелікса, поки клуб не покине Неймар. Керівництво столичного клубу хоче бути впевнене, що подібна угода не позначиться на них і не спричинить санкції фінансового фейр-плей.

Повідомлялося, що агент Фелікса шукає клуб, який віддасть за португальця 100 млн євро.

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