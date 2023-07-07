Головне
7 липня на Вімблдоні зіграють чотири українки: розклад матчів Світоліної, Костюк, Калініної та Цуренко
Сьогодні 07:43 1480 1
Калініна поступилась Андреєску у другому колі Вімблдона
Сьогодні 17:54 71 1
Лучкевич перейшов у Колос
Сьогодні 17:13 152
Зінченко: Діти підійшли до мене і сказали, що моляться за Україну
Сьогодні 15:25 306 1
Костюк впевнено вийшла до третього кола Вімблдона
Сьогодні 13:51 1305 2
Пятов завершив кар’єру футболіста
Сьогодні 13:11 448
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Сьогодні 10:25 126108
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції
Сьогодні 10:24 285012 23
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ
Сьогодні 10:22 10335
Інтер досягнув домовленості з Трубіним
Сьогодні 08:12 940
Прямі трансляції

Фелікс хоче перейти у ПСЖ

Жоау Фелікс влітку хоче змінити клуб
Сьогодні 16:26 252 0
Фелікс хоче перейти у ПСЖ
Фото - gettyimages
#Атлетіко Мадрид, #ПСЖ, #Футбольні трансфери, #Жуан Фелікс

Джерело - isport.ua.

Нападник Атлетіко Жуан Фелікс визначився зі своїм майбутнім.

Про це повідомляє AS.

Португалець натхнений перспективою перебратися в ПСЖ. Він хоче попрацювати під керівництвом Луїса Енріке, який став новим тренером парижан.

Однак, сам французький гранд не намагатиметься підписати Фелікса, поки клуб не покине Неймар. Керівництво столичного клубу хоче бути впевнене, що подібна угода не позначиться на них і не спричинить санкції фінансового фейр-плей.

Повідомлялося, що агент Фелікса шукає клуб, який віддасть за португальця 100 млн євро.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 5812
Визначилась суперниця Світоліної у третьому колі Вімблдона-2023 Визначилась суперниця Світоліної у третьому колі Вімблдона-2023 11365
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 126108
Збірна України вийшла у плей-оф відбору ЧС-2024 Збірна України вийшла у плей-оф відбору ЧС-2024 8897
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ 88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ 10335
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції 285012 23
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 10347 2
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 48512
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 16464 3
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 19715
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 5335
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 76252