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Трубін потрапив до трійки найкращих голкіперів ЛЧ за кількістю сейвів

Сьогодні 21:54 94 0
Трубін потрапив до трійки найкращих голкіперів ЛЧ за кількістю сейвів
#Анатолій Трубін

Джерело - Чемпіон.

У трійку найкращих голкіперів минулого сезону Ліги чемпіонів за кількістю сейвів увійшов українець.

Про це повідомляє портал Squawka.

Очолив рейтинг Тібо Куртуа, а третє місце поділили Анатолій Трубін та Андре Онана, але у камерунця кращий показник у відсотковому співвідношенні.

Топ-3 воротаря Ліги чемпіонів сезону 2022/23 за кількістю сейвів:

1. Тібо Куртуа (Реал) - 127 (76,36%)

2. Сімон Міньйоле (Брюгге) - 77 (65,81%)

3-4. Анре Онана (Інтер) - 71 (78,02%)

3-4. Анатолій Трубін (Шахтар) - 71 (72,45%)

* у дужках - відсоткове співвідношення кількості сейвів до пропущених голів

Раніше повідомлялося, що Трубін та Інтер домовилися про зарплатню у 1,8 мільйона євро на рік. Також була інформація, що Онана узгодив з Манчестер Юнайтед особисті умови контракту.

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