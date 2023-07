Трубін потрапив до трійки найкращих голкіперів ЛЧ за кількістю сейвів

У трійку найкращих голкіперів минулого сезону Ліги чемпіонів за кількістю сейвів увійшов українець.

Про це повідомляє портал Squawka.

Очолив рейтинг Тібо Куртуа, а третє місце поділили Анатолій Трубін та Андре Онана, але у камерунця кращий показник у відсотковому співвідношенні.

Топ-3 воротаря Ліги чемпіонів сезону 2022/23 за кількістю сейвів:

1. Тібо Куртуа (Реал) - 127 (76,36%)

2. Сімон Міньйоле (Брюгге) - 77 (65,81%)

3-4. Анре Онана (Інтер) - 71 (78,02%)

3-4. Анатолій Трубін (Шахтар) - 71 (72,45%)

* у дужках - відсоткове співвідношення кількості сейвів до пропущених голів

