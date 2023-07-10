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Фелікс може повернутися у Бенфіку

Фелікс влітку хоче змінити клуб
Сьогодні 09:51 251 0
Фелікс може повернутися у Бенфіку
Фото - gettyimages
#Атлетіко Мадрид, #Бенфіка, #Футбольні трансфери, #Жуан Фелікс

Джерело - sport.ua.

Нападник Атлетіко Жуан Фелікс може перейти у Бенфіку.

Про це повідомляє Record.pt.

"Орли", повідомляється, серйозно налаштовані на те, щоб орендувати гравця у мадридського Атлетіко. Нібито ситуація з Феліксом перебуває на особистому контролі президента Бенфіки Руя Кошти.

Фелікс грав за Бенфіку протягом трьох років. У 2019 році мадридський Атлетіко придбав форварда за 127 млн євро.

У другій половині сезону-2022/2023 Фелікс виступав за Челсі на правах оренди.

Повідомлялося, що агент Фелікса шукає клуб, який віддасть за португальця 100 млн євро. Водночас сам гравець хоче перейти у ПСЖ.

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