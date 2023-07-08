Мбаппе: Не знаю, чого не вистачає ПСЖ для перемоги в Лізі чемпіонів

Француз розповів чому ПСЖ досі не виграв Лігу чемпіонів

Джерело - Marca.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе не знає чому парижани не можуть виграти Лігу чемпіонів.

Про це француз розповів порталу Marca.

"Я не знаю, чого не вистачає ПСЖ для перемоги в Лізі чемпіонів, це питання не до мене. Потрібно говорити з людьми, які комплектують команду, які будують цей клуб. Я ж просто намагаюся якнайкраще виконувати свою роботу.

Актуально: ПСЖ визначився із заміною Мбаппе

Я - найкращий гравець та бомбардир 5 років поспіль у Лізі 1. Багато речей змушують мене пишатися. Я радий, що зберігаю свій рівень, однак думаю, що міг би виступати ще краще", – сказав Мбаппе.

Раніше Реал узгодив 5-річний контракт з Мбаппе.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!