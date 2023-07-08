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Мбаппе: Не знаю, чого не вистачає ПСЖ для перемоги в Лізі чемпіонів

Француз розповів чому ПСЖ досі не виграв Лігу чемпіонів
Сьогодні 11:17 244 0
Мбаппе: Не знаю, чого не вистачає ПСЖ для перемоги в Лізі чемпіонів
Фото: Getty Images
#Ліга чемпіонів, #ПСЖ, #Кіліан Мбаппе

Джерело - Marca.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе не знає чому парижани не можуть виграти Лігу чемпіонів.

Про це француз розповів порталу Marca.

"Я не знаю, чого не вистачає ПСЖ для перемоги в Лізі чемпіонів, це питання не до мене. Потрібно говорити з людьми, які комплектують команду, які будують цей клуб. Я ж просто намагаюся якнайкраще виконувати свою роботу.

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Я - найкращий гравець та бомбардир 5 років поспіль у Лізі 1. Багато речей змушують мене пишатися. Я радий, що зберігаю свій рівень, однак думаю, що міг би виступати ще краще", – сказав Мбаппе.

Раніше Реал узгодив 5-річний контракт з Мбаппе.

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