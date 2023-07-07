Реал узгодив 5-річний контракт з Мбаппе

Мбаппе близький до переходу у Реал

Реал домовився з нападником ПСЖ Кіліаном Мбаппе про умови особистого контракту.

Про це повідомляє журналіст Cadena SER Пако Дельгадо.

Мадридці узгодили з французьким гравцем 5-річний контракт з зарплатнею у 50 мільйонів євро на сезон. Відступні складатимуть 1 млрд євро.

Ця домовленість дійсна як і на це літо, так і на наступне, коли сплине строк дії контракту Мбаппе з ПСЖ. Для Реала краще було б підписати нападника вільним агентом у 2024 році, адже у нинішнє трансферне вікно парижани захочуть отримати за гравця близько 200 мільйонів євро.

Зазначається, що важливими датами щодо майбутнього Мбаппе буде 10 та 26 липня.

Раніше ПСЖ отримав від Ліверпуля пропозицію щодо Мбаппе.