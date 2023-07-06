ПСЖ визначився із заміною Мбаппе

ПСЖ може підписати вінгера Барселони

Вінгер Барселони Усман Дембеле є пріоритетною ціллю ПСЖ на випадок, якщо клуб покине Кіліан Мбаппе.

Про це повідомляє Foot Mercato.

26-річного француза дуже цінує новий головний тренер парижан Луїс Енріке.

В чинному контракті Дембеле прописана клаусула в розмірі 50 млн євро, і ПСЖ готовий її виплатити, але Барселона прагне якомога швидше домовитися з гравцем про новий контракт.

У минулому сезоні гравець забив 8 голів та віддав 9 результативних передач у 35 матчах.

Нагадаємо, Реал готовий платити Мбаппе 50 млн євро на рік.