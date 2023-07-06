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ПСЖ визначився із заміною Мбаппе

ПСЖ може підписати вінгера Барселони
Вчора 22:39 287 0
ПСЖ визначився із заміною Мбаппе
Фото - gettyimages
#Барселона, #ПСЖ, #Футбольні трансфери, #Усман Дембеле, #Кіліан Мбаппе

Джерело - tribuna.com.

Вінгер Барселони Усман Дембеле є пріоритетною ціллю ПСЖ на випадок, якщо клуб покине Кіліан Мбаппе.

Про це повідомляє Foot Mercato.

26-річного француза дуже цінує новий головний тренер парижан Луїс Енріке.

В чинному контракті Дембеле прописана клаусула в розмірі 50 млн євро, і ПСЖ готовий її виплатити, але Барселона прагне якомога швидше домовитися з гравцем про новий контракт.

У минулому сезоні гравець забив 8 голів та віддав 9 результативних передач у 35 матчах.

Нагадаємо, Реал готовий платити Мбаппе 50 млн євро на рік.

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