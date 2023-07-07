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Манчестер Юнайтед змушений підвищити зарплату Магвайру

Сьогодні 23:22 67 0
Манчестер Юнайтед змушений підвищити зарплату Магвайру
Фото - gettyimages
#Гаррі Магвайр, #Манчестер Юнайтед

Джерело - isport.ua.

Оскільки Манчестер Юнайтед посів третє місце в АПЛ сезону-2022/23 та кваліфікувався до групового етапу Ліги чемпіонів, весь склад команди отримав прибавку до зарплати.

Про це повідомляє The Guardian.

Хоча прибавкою це не назвеш, тому що роком раніше футболісти втратили значну частину зарплати через непотрапляння до головного єврокубку.

Таким чином, підвищення зарплати отримав і капітан манкуніанців Гаррі Магвайр, що може завадити планам клубу позбутися його цього літа.

Ерік тен Гаг хоче підвищити трансферний бюджет за рахунок продажу гравця, який йому не потрібний.

Але зарплата 30-річного англійця в 190 тисяч фунтів на тиждень стає перепоною для здійснення цієї мети, адже потенційні покупці не зможуть собі дозволити такі витрати на зарплату, а Магвайр не захоче погодитися на її зниження.

Раніше Інтер відхилив пропозицію Манчестер Юнайтед щодо Онана.

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