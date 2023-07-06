УАФ покарала гравців Шахтаря та Дніпро-1 за масову бійку

Джерело - УАФ.

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ виніс ухвалу у справі про бійку між гравцями Шахтаря та Дніпра-1, яка відбулася 28 травня в рамках матчу УПЛ.

Про це повідомляє УАФ.

Під кінець зустрічі сталася масова бійка за участю гравців та персоналу обох команд.

Дискваліфікації у Шахтаря отримали воротар Анатолій Трубін (4 матчі, 2 з них умовно), захисники Ярослав Ракицький (4 матчі) та Віктор Корнієнко (4 матчі), а також хавбек Єгор Назарина (3 матчі дискваліфікації). Також "гірників" оштрафували на 500 тисяч гривень.

У Дніпра-1" дискваліфікації отримали захисники Віталій Федорів та Рональд Матарріта (по 4 матчі), а також хавбеки Жоау Пеглоу та Олексій Гуцуляк (по 4 матчі).

Дніпро-1 оштрафовано на 500 тисяч гривень.

УАФ повідомляє, що всі гравці вже відбули по одному матчу дискваліфікації. При цьому у Дніпра-1 Матарріти і Пеглоу у складі вже немає.

Раніше визначився тренерський штаб ван Леувена в Шахтарі.