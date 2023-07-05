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Визначився тренерський штаб ван Леувена в Шахтарі

Шахтар представив тренерський штаб Патріка ван Леувена
Сьогодні 12:31 369 0
Визначився тренерський штаб ван Леувена в Шахтарі
#Шахтар, #Патрік ван Леувен

Джерело - Чемпіон.

Шахтар представив штаб нового тренера команди Патріка ван Леувена.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Допомагатиме нідерландцю буде Раймонд Аттевелд, який виконуватиме функції першого асистента, а також два інших помічники - Оскар Ратулутра та Олександр Чижов.

Фітнес-тренерами будуть Валерій Блохін та Карло Ніколіні, а Денніс Гентенар стане тренером воротарів.

Аналітичні функції виконуватимуть Радіон Пальцун та Дмитро Кабачок.

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