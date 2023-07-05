Визначився тренерський штаб ван Леувена в Шахтарі

Джерело - Чемпіон.
Шахтар представив штаб нового тренера команди Патріка ван Леувена.
Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.
Допомагатиме нідерландцю буде Раймонд Аттевелд, який виконуватиме функції першого асистента, а також два інших помічники - Оскар Ратулутра та Олександр Чижов.
Фітнес-тренерами будуть Валерій Блохін та Карло Ніколіні, а Денніс Гентенар стане тренером воротарів.
Аналітичні функції виконуватимуть Радіон Пальцун та Дмитро Кабачок.
⚒ Знайомтеся з новим тренерським штабом «Шахтаря» ⬇️https://t.co/eFqTiBY5Fw#Shakhtar #Україна pic.twitter.com/0Q0si91mB6— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 5, 2023
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