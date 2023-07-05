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Мілан покращив пропозицію щодо Пулишича

Крістіан Пулишич може змінити клуб
Вчора 23:25 224 0
Мілан покращив пропозицію щодо Пулишича
Фото - gettyimages
#Мілан, #Пулишич, #Челсі

Джерело - tribuna.com.

Мілан зробив другу офіційну пропозицію щодо вінгера Челсі Крістіана Пулишича.

Про це повідомляє The Athletic.

На вихідних "россонері" запропонували 14 млн євро, але отримали відмову, тепер міланський клуб пропонує 22 млн євро.

Сам гравець вже домовився про умови особистого контракту із Міланом та очікує доки сторони узгодять суму трансферу.

Нагадаємо, Челсі придбав футболіста за 64 млн євро влітку 2019-го у дортмундської Боруссії.

Раніше повідомлялося, що Ікарді може продовжити кар'єру в Мілані.

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