Ікарді може продовжити кар'єру в Мілані

Парижани готові продати нападника за 15-20 мільйонів євро

Джерело - Sport Mediaset.

Форвард ПСЖ Мауро Ікарді, який минулий сезон на правах оренди провів у Галатасараї, цікавий Мілану.

Про це повідомляє Sport Mediaset.

Парижани готові продати нападника за 15-20 мільйонів євро, що не стане проблемою для італійців. Завадити переходу може зарплатня Ікарді, яка становить 7 мільйонів євро на рік.

У випадку повернення у Серію А аргентинцю доведеться знизити фінансові апетити.

Попри пропозиції з Саудівської Аравії, Ікарді не збирається їх приймати. У гравця також залишається варіант з Галатасараєм.

Повідомлялося, що Ювентус хоче викупити нападника ПСЖ.

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