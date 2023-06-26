Ікарді може продовжити кар'єру в Мілані

Джерело - Sport Mediaset.
Форвард ПСЖ Мауро Ікарді, який минулий сезон на правах оренди провів у Галатасараї, цікавий Мілану.
Про це повідомляє Sport Mediaset.
Парижани готові продати нападника за 15-20 мільйонів євро, що не стане проблемою для італійців. Завадити переходу може зарплатня Ікарді, яка становить 7 мільйонів євро на рік.
У випадку повернення у Серію А аргентинцю доведеться знизити фінансові апетити.
Попри пропозиції з Саудівської Аравії, Ікарді не збирається їх приймати. У гравця також залишається варіант з Галатасараєм.
Повідомлялося, що Ювентус хоче викупити нападника ПСЖ.
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