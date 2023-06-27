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Мілан готовий виділити 15 млн євро на трансфер Пулишича

Крістіан Пулишич може покинути Челсі
Сьогодні 12:28 240 0
Мілан готовий виділити 15 млн євро на трансфер Пулишича
#Пулишич, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери, #Челсі

Джерело - tribuna.com.

Найближчими днями між Міланом, Челсі та агентом Крістіана Пулишича відбудеться новий етап перемовин щодо можливого трансферу футболіста.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марцио.

"Россонері" готові витратити на гравця 15 млн євро, лондонці ж просять 25-30 млн євро.

Гравець готовий піти на зменшення зарплатні, щоб перейти в міланський клуб.

Стефано Піолі цінить півзахисника за його здатність зіграти на обох флангах атаки та центрі полі.

Нагадаємо, Челсі придбав футболіста за 64 млн євро влітку 2019-го у дортмундської Боруссії.

Раніше повідомлялося, що Ікарді може продовжити кар'єру в Мілані.

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