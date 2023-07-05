Тренер збірної Іспанії U-21: Повинні цінувати роботу Ротаня

Санті Денія прокоментував півфінал молодіжного Євро-2023 проти України

Джерело - El Español.

Молодіжна збірна Іспанії не гратиме персонально проти Михайла Мудрика в півфіналі Євро-2023.

Про це заявив тренер іспанців Санті Денія.

"Ми не збираємося персонально грати проти Мудрика. Він чудовий футболіст і знаходиться у системі гри всієї збірної України. Повинні цінувати роботу його тренера, який має у складі Михайла.

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Нам потрібно працювати у всіх фазах, нападі, захисті. Щоб вийти у фінал, потрібно зіграти ідеальний матч. Потрібно використовувати підстраховку у грі з ним Мудриком і захищатися як команда", - заявив Денія.

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