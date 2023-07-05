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Тренер збірної Іспанії U-21: Повинні цінувати роботу Ротаня

Санті Денія прокоментував півфінал молодіжного Євро-2023 проти України
Сьогодні 14:20 147 0
Тренер збірної Іспанії U-21: Повинні цінувати роботу Ротаня

Джерело - El Español.

Молодіжна збірна Іспанії не гратиме персонально проти Михайла Мудрика в півфіналі Євро-2023.

Про це заявив тренер іспанців Санті Денія.

"Ми не збираємося персонально грати проти Мудрика. Він чудовий футболіст і знаходиться у системі гри всієї збірної України. Повинні цінувати роботу його тренера, який має у складі Михайла.

  Іспанія U-21 - Україна U-21: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Євро-2023

Нам потрібно працювати у всіх фазах, нападі, захисті. Щоб вийти у фінал, потрібно зіграти ідеальний матч. Потрібно використовувати підстраховку у грі з ним Мудриком і захищатися як команда", - заявив Денія.

Іспанія U-21 - Україна U-21 - онлайн-трансляція LIVE - 1/2 фіналу Євро-2023

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