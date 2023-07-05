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Іспанія U-21 - Україна U-21: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Євро-2023

Сьогодні 10:53 2778 0
Іспанія U-21 - Україна U-21: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Євро-2023
#Збірна України U-21, #Євро-2023 U-21

Джерело - Чемпіон.

У середу, 5 липня, молодіжні збірні Іспанії та України зіграють у півфіналі чемпіонату Європи з футболу у віковій категорії до 21 року.

Гра в румунському Бухаресті стартує о 22:00 за київським часом. Букмекери вважають "Фурію Роху" явними фаворитами зустрічі.

Коефіцієнти

  • Перемога Іспанії - 1.82
  • Нічия - 4.10
  • Перемога України - 4.75

Враховуючи додатковий час і серію пенальті:

  • Іспанія - 1.43
  • Україна - 2.99

Дивіться пряму трансляцію на регіональних телеканалах Суспільного, а також на сайті Суспільне спорт.

Нагадаємо, команди зустрічалися на груповій стадії Євро-2023. Тоді, в заключному турі, виставивши неоптимальні склади, суперники зіграли внічию (2:2).

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