Іспанія U-21 - Україна U-21: прогноз букмекерів на матч 1/2 фіналу Євро-2023

Джерело - Чемпіон.
У середу, 5 липня, молодіжні збірні Іспанії та України зіграють у півфіналі чемпіонату Європи з футболу у віковій категорії до 21 року.
Гра в румунському Бухаресті стартує о 22:00 за київським часом. Букмекери вважають "Фурію Роху" явними фаворитами зустрічі.
Коефіцієнти
- Перемога Іспанії - 1.82
- Нічия - 4.10
- Перемога України - 4.75
Враховуючи додатковий час і серію пенальті:
- Іспанія - 1.43
- Україна - 2.99
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Нагадаємо, команди зустрічалися на груповій стадії Євро-2023. Тоді, в заключному турі, виставивши неоптимальні склади, суперники зіграли внічию (2:2).