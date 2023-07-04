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Ротань: Для Ваната був дуже важливий урок

Руслан Ротань прокоментував
Сьогодні 23:10 408 0
Ротань: Для Ваната був дуже важливий урок
#Руслан Ротань, #Владислав Ванат

Джерело - suspilne.media.

Нападник молодіжної збірної України Владислав Ванат отримав важливий урок після вилучення в матчі другого туру групового етапу Євро-2023 U-21 проти Румунії (1:0).

Про це розповів головний тренер команди Руслан Ротань.

"Ми з Ванатом розмовляли після матчу, він розуміє всю суть проблеми. Я думаю, саме цей момент у тому матчі, коли сталося вилучення, дав йому привід добре подумати. Чемпіонат він практично завтра починає.

Для нього був дуже важливий урок. Ми повинні його підтримати. Він шанс отримає", — сказав Ротань.

Раніше Ротань прокоментував матч проти Іспанії.

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