Ротань: Ми розуміємо силу збірної Іспанії

Молодіжна збірна України готова до матчу проти Іспанії у чвертьфіналі Євро-2023.

Про це розповів головний тренер української команди Руслан Ротань.

"На жаль, лише два дні пройшло між матчами. Це також дуже важливо, адже вчора був переліт, були переїзди в інше місто, трохи інший клімат. У Клуж-Напоці було дещо холодніше, ніж у Бухаресті. А з мотивацією проблем немає. Хлопці вмотивовані, ідуть крок за кроком, наступний — найважчий.

Ми розуміємо силу збірної Іспанії, це дуже потужна команда. Ми зустрічалися в групі, але попереду інша гра. Іспанія на юнацькому рівні обігравала всіх, повигравала всі турніри. Ми це добре знаємо й пам’ятаємо, усвідомлюємо силу цього суперника", - відзначив Ротань.