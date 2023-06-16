Функціонера заарештували на 60 діб.

Джерело - Чемпіон.

Шевченківський районний суд міста Львова обрав запобіжний захід президенту УАФ Андрію Павелку.

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Львова Білинська задовольнив клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу і постановив змінити запобіжний захід на тримання під вартою терміном на 60 діб.

Застава у розмірі 9,88 млн гривень, яку за Павелка у листопаді 2022-го року внесла компанія "УАФ Маркетинг", перераховується на користь держави. Ухвала підлягає негайному виконанню.

Нагадаємо, судове засідання з обрання міри запобіжного заходу у кримінальній справі, що стосується заводу з виготовлення штучних футбольних полів президенту та віцепрезиденту УАФ Андрію Павелку та Юрію Запісоцькому розпочалося і тривало увесь день 15-го червня. Через це ухвала рішення була перенесена на 16-те червня.