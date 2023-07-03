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Генеральний секретар УАФ не зʼявився на засідання суду

Запісоцький не зʼявився на засідання суду, бо проходив медогляд у ТЦК
Сьогодні 18:29 137 0
Генеральний секретар УАФ не зʼявився на засідання суду
#Українська асоціація футболу (УАФ), #Юрій Запісоцький

Джерело - footballhub.ua.

Генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький не з'явився на засіданні Шевченківського районного суду міста Львова, на якому йому збиралися змінити запобіжний захід.

Про це повідомляє FootballHub.

Функціонер Української асоціації футболу на засідання не з'явився, оскільки він проходить медогляд у Територіальному центрі комплектування.

30 червня Запісоцький теж не зʼявився на засіданні, його адвокат сказав, що функціонера тоді викликали до ТЦК. Сторона захисту не надала доказів щодо цього ні 30 червня, ні 3 липня.

Раніше Мінспорту звільнило співробітників УАФ від мобілізації на час воєнного стану.

Нагадаємо, адвокат назвав зацікавлених осіб у справі Павелка.

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