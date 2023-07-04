Аріс узгодив перехід Джурасека

Джерело - tribuna.com.
Грецький Аріс домовився про перехід півзахисника Невена Джурасека, який за підсумками сезону покинув Шахтар.
Про це повідомляє Sportime.
У середу 24-річний хорват повинен прибути в команду для офіційного представлення. Трансфер відбудеться на правах вільного агента.
У контракті Джурасека з гірниками була опція пролонгації на сезон, але нею не скористалися. За даними Transfermarkt, минулого літа клуб заплатив за хавбека 800 тисяч євро загребському Динамо.
У сезоні УПЛ Невен провів 18 матчів, відзначившись 1 голом та 3 асистами.
Нагадаємо, Ван Леувен - головний тренер Шахтаря.