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Аріс узгодив перехід Джурасека

Невен Джурасек буде виступати у Греції
Сьогодні 16:37 281 0
Аріс узгодив перехід Джурасека
#Аріс, #Футбольні трансфери, #Шахтар, #Невен Джурасек

Джерело - tribuna.com.

Грецький Аріс домовився про перехід півзахисника Невена Джурасека, який за підсумками сезону покинув Шахтар.

Про це повідомляє Sportime.

У середу 24-річний хорват повинен прибути в команду для офіційного представлення. Трансфер відбудеться на правах вільного агента.

У контракті Джурасека з гірниками була опція пролонгації на сезон, але нею не скористалися. За даними Transfermarkt, минулого літа клуб заплатив за хавбека 800 тисяч євро загребському Динамо.

У сезоні УПЛ Невен провів 18 матчів, відзначившись 1 голом та 3 асистами.

Нагадаємо, Ван Леувен - головний тренер Шахтаря.

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