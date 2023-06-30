Півзахисник Шахтаря Джурасек оголосив про відхід з клубу

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Шахтаря Невен Джурасек залишить донецький клуб.
Про це хорват повідомив у Інстаграмі.
"Шановні вболівальники Шахтаря, наші з клубом шляхи розійшлися. Грати за найкращу команду України разом із найкращими гравцями України було великою честю та привілеєм.
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Хочу подякувати тренерському складу, одноклубникам, усім людям, які працюють в клубі, і всім уболівальникам Шахтаря за те, що вони зробили сезон 2022/23 таким успішним і незабутнім. Дякую, Шахтар. Дякую, Україно", - написав Джурасек
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Контракт 24-річного хорвата був чинним до літа 2024 року та включав опцію продовження ще на сезон.
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