Півзахисник Шахтаря Джурасек оголосив про відхід з клубу

Контракт 24-річного хорвата був чинним до літа 2024 року

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Шахтаря Невен Джурасек залишить донецький клуб.

Про це хорват повідомив у Інстаграмі.

"Шановні вболівальники Шахтаря, наші з клубом шляхи розійшлися. Грати за найкращу команду України разом із найкращими гравцями України було великою честю та привілеєм.

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Хочу подякувати тренерському складу, одноклубникам, усім людям, які працюють в клубі, і всім уболівальникам Шахтаря за те, що вони зробили сезон 2022/23 таким успішним і незабутнім. Дякую, Шахтар. Дякую, Україно", - написав Джурасек

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Neven Đurasek (@nevendjurasek)

Контракт 24-річного хорвата був чинним до літа 2024 року та включав опцію продовження ще на сезон.

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