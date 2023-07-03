Ярмоленко відмовився від капітанської пов’язки у Динамо

Михайло Співаковський прокоментував перехід Андрія Ярмоленка у Динамо

Джерело - Чемпіон.

Стали відомі деталі переходу Андрія Ярмоленка у Динамо.

Про це розповів ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

За даними джерела, сторони спочатку обговорювали підписання контракту за схемою 1+1, однак 33-річний футболіст наполіг на 2-річній угоді. Також його зарплата не складає 1 мільйон доларів гарантованими виплатами – ця сума частково залежить від бонусів.

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Окрім цього, Ярмоленко відмовився від капітанської пов’язки та сказав, що вона має залишитись у Сергія Сидорчука. Хавбек – один з трьох футболістів разом з Георгієм Бущаном та Віталієм Буяльським, яких Андрій вважає важливими гравцями команди для здобуття результату.

Також Ярмоленко начебто попросив керівництво за можливістю не надто скорочувати лідерам зарплату.

Нагадаємо, Мілевський помилково привітав Ярмоленка з виходом до півфіналу Євро-2023 U-21.