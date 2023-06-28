Без Гармаша та Лонвейка: Став відомий склад Динамо на збір в Австрії

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Став відомий склад Динамо на збір в Австрії
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#Динамо Київ, #Мірча Луческу

Джерело - ТаТоТаке.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу сформував список гравців для першого збору, який стартує 3 липня.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

У списку відсутні Джастін Лонвейк, Денис Гармаш та Решат Рамадані.

Воротарі: Бущан, Ігнатенко, Моргун, Нещерет.

Захисники: Біловар, Боль, Вівчаренко, Дубінчак, Дячук, Караваєв, Попов, Сирота, Тимчик.

Півзахисники: Андрієвський, Беніто, Бражко, Булеца, Буяльський, Волошин, Діалло, Кабаєв, Лєднєв, Малиш, Перріс, Сидорчук, Царенко, Шапаренко, Шепелєв, Ярмоленко, Яцик.

Нападники: Ванат, Рамірес.

Гравці молодіжної збірної отримають приблизно 10-денну відпустку після того, як команда Ротаня закінчить виступ на молодіжному Євро.

Раніше Ярмоленко повернувся до Динамо.

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