Без Гармаша та Лонвейка: Став відомий склад Динамо на збір в Австрії

Джерело - ТаТоТаке.
Головний тренер Динамо Мірча Луческу сформував список гравців для першого збору, який стартує 3 липня.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
У списку відсутні Джастін Лонвейк, Денис Гармаш та Решат Рамадані.
Воротарі: Бущан, Ігнатенко, Моргун, Нещерет.
Захисники: Біловар, Боль, Вівчаренко, Дубінчак, Дячук, Караваєв, Попов, Сирота, Тимчик.
Півзахисники: Андрієвський, Беніто, Бражко, Булеца, Буяльський, Волошин, Діалло, Кабаєв, Лєднєв, Малиш, Перріс, Сидорчук, Царенко, Шапаренко, Шепелєв, Ярмоленко, Яцик.
Нападники: Ванат, Рамірес.
Гравці молодіжної збірної отримають приблизно 10-денну відпустку після того, як команда Ротаня закінчить виступ на молодіжному Євро.
Раніше Ярмоленко повернувся до Динамо.