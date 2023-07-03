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Судаков вийшов на перше місце серед бомбардирів на Євро-2023 U-21

З найближчих переслідувачів по 2 голи одразу у 10 гравців
Сьогодні 12:44 499 0
Судаков вийшов на перше місце серед бомбардирів на Євро-2023 U-21
Фото: Оксана Васильєва
#Георгій Судаков

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник збірної України Георгій Судаков вийшов на перше місце в списку бомбардирів Євро U-21 за підсумками чвертьфінальних матчів.

На його рахунку 3 голи у 4 матчах - гол у ворота Іспанії (2:2) та дубль у ворота Франції (3:1).

З найближчих переслідувачів по 2 голи одразу у 10 гравців, але випередити або назгоднати Судакова можуть тільки Еміл Сміт-Роу (Англія), Абель Руїс (Іспанія), Серхіо Гомес (Іспанія), Хуан Міранда (Іспанія) та Ентоні Гордон (Англія).

Решта гравців виступали за збірні Франції та Швейцарії, які вже вилетіли.

Варто зазначити, що Судаков - найкращий гравець матчу Франція U-21 - Україна U-21.

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