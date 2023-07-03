Ребров: Путівка до 1/2 Євро U-21 - заслуга Ротаня та його штабу

Головний тренер збірної України Сергій Ребров привітав молодіжну збірну з виходом у півфінал Євро U-21.
Про це український фахівець написав у Інстаграмі.
"Вчорашній вихід до півфіналу Євро та перемога над однією з найсильніших команд турніру - дуже вагомий привід привітати всіх повʼязаних з нашою молодіжною збірною! Заслуженно здобута путівка до 1/2 цього турніру та до Олімпійських ігор - насамперед заслуга Руслана Петровича та його тренерського штабу за правильно обраний план на цю гру та гравців за його вдале виконання.
Знаю, що для вас всіх це ніяк не привід зупинитися на досягнутому, отож ми всі продовжуємо вболівати за вас та чекаємо середи!" - написав Ребров.
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