Ребров: Путівка до 1/2 Євро U-21 - заслуга Ротаня та його штабу

Головний тренер збірної України Сергій Ребров привітав молодіжну збірну з виходом у півфінал Євро U-21.

Про це український фахівець написав у Інстаграмі.

"Вчорашній вихід до півфіналу Євро та перемога над однією з найсильніших команд турніру - дуже вагомий привід привітати всіх повʼязаних з нашою молодіжною збірною! Заслуженно здобута путівка до 1/2 цього турніру та до Олімпійських ігор - насамперед заслуга Руслана Петровича та його тренерського штабу за правильно обраний план на цю гру та гравців за його вдале виконання.