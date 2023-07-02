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Іспанія в додатковий час дотисла Швейцарію в чвертьфіналі молодіжного Євро-2023

Основний час завершився з рахунком 1:1
Сьогодні 08:28 152 0
Іспанія в додатковий час дотисла Швейцарію в чвертьфіналі молодіжного Євро-2023

Джерело - Чемпіон.

Іспанія здобула мінімальну перемогу над Швейцарією в межах 1/4 фіналу молодіжного чемпіонату Європи-2023.

Основний час завершився з рахунком 1:1, проте в екстратаймі іспанці вирвали перемогу.

У півфіналі збірна Іспанії зустрінеться з переможцем пари Франція - Україна.

Євро-2023 U-21 з футболу
1/4 фінал, 1 липня

Іспанія U-21 - Швейцарія U-21 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 68 Гомес, 1:1 - 90+1 Амдуні, 2:1 - 103 Міранда

Раніше Ізраїль по пенальті пройшов Грузію.

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