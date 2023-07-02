Чорноморець продовжив контракт із Бадібангою

Бельгієць визнавався найкращим гравцем УПЛ за підсумками лютого та березня

Джерело - ФК Чорноморець.

Чорноморець продовжив контракт із вінгером Зіги Бадібангою на один сезон.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

31-річний бельгієць приєднався до Моряків у вересні минулого року. Бадібанга провів за команду Романа Григорчука 21 матч, у яких забив два голи та віддав п’ять асистів. Вінгер зізнавався найкращим гравцем УПЛ за підсумками матчів лютого та березня.

Раніше Чорноморець підписав голкіперів Олега Білика та Олексія Шевченка. Наприкінці червня команду покинули 11 гравців, чиї постійні та орендні контракти добігли кінця.