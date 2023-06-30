Чорноморець покинуло 11 гравців

Чорноморець оновить склад перед новим сезоном

Джерело - Чемпіон.

Чорноморець оголосив про припинення співпраці з 11 футболістами.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Моряків залишили воротарі Дмитро Непогодов та Євген Паст, захисники Євген Селін та Максим Білий, півзахисники Сергій Політило, Євген Задоя та Олександр Демченко, вінгери Артур Авагімян та Даниїл Алефіренко, нападники Олександр Гладкий та Дмитро Юсов.

Авагімян та Алефіренко грали за Чорноморець на правах оренди і тепер повернуться в Олександрію та Зорю відповідно. Інші ж гравці стали вільними агентами.

Раніше Карпати підписали ексворотаря Чорноморця.

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