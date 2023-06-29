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Чорноморець підписав голкіпера з Інгульця

Чорноморець підсилився голкіпером
Сьогодні 08:10 304 0
Чорноморець підписав голкіпера з Інгульця
#Олег Білик, #Інгулець, #Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Чорноморець після підписання Олексія Шевченка уклав довгостроковий контракт із ще одним воротарем.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Гравцем одеського клубу став 25-річний голкіпер Олег Білик, який виступав минулого сезону за Олександрію та Інгулець.

Крім того, на перегляді у команді Романа Григорчука перебувають два польові футболісти: 27-річний ексхавбек Львова Максим Грисьо, а також його ровесник – нападник Металіста Богдан Бойчук.

Раніше Карпати підписали ексворотаря Чорноморця.

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