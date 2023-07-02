Маркевич: Чекаємо на приїзд форварда, який нагадує Батісту

Головний тренер Карпат очікує на нові трансфери

Карпати невдовзі підпишуть ще кількох легіонерів.

Про це розповів головний тренер львів'ян Мирон Маркевич.

"Вже заключили контракти з тими кого хотіли і тепер на зборі в Ужгороді в контрольних матчах награватимемо склад. Ще є трохи часу для експериментів, але слід зазначити, що новачків дуже багато.

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На днях в розташуванні Карпат повинен з'явитися вже третій бразилець. За амплуа він - нападник, ми зацікавлені в фактурному форварді, бо Ігор Невеш, котрого вже підписали – середнього зросту.

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А той гравець, якого ми очікуємо чимось нагадує свого земляка Батісту, що свого часу багато забивав за Карпати. Прізвище не називатиму, ось узаконимо з ним ділові стосунки,тоді й поговоримо на цю тему більш детально", - сказав Mаркевич.

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