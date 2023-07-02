Маркевич: Чекаємо на приїзд форварда, який нагадує Батісту

Джерело - Sport.ua.
Карпати невдовзі підпишуть ще кількох легіонерів.
Про це розповів головний тренер львів'ян Мирон Маркевич.
"Вже заключили контракти з тими кого хотіли і тепер на зборі в Ужгороді в контрольних матчах награватимемо склад. Ще є трохи часу для експериментів, але слід зазначити, що новачків дуже багато.
Актуально: Карпати підписали гравця Металіста
На днях в розташуванні Карпат повинен з'явитися вже третій бразилець. За амплуа він - нападник, ми зацікавлені в фактурному форварді, бо Ігор Невеш, котрого вже підписали – середнього зросту.
Читайте: Тлумак став виконавчим директором Карпат
А той гравець, якого ми очікуємо чимось нагадує свого земляка Батісту, що свого часу багато забивав за Карпати. Прізвище не називатиму, ось узаконимо з ним ділові стосунки,тоді й поговоримо на цю тему більш детально", - сказав Mаркевич.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!