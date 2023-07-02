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Маркевич: Чекаємо на приїзд форварда, який нагадує Батісту

Головний тренер Карпат очікує на нові трансфери
Сьогодні 11:16 312 0
Маркевич: Чекаємо на приїзд форварда, який нагадує Батісту
#Карпати, #Мирон Маркевич

Джерело - Sport.ua.

Карпати невдовзі підпишуть ще кількох легіонерів.

Про це розповів головний тренер львів'ян Мирон Маркевич.

"Вже заключили контракти з тими кого хотіли і тепер на зборі в Ужгороді в контрольних матчах награватимемо склад. Ще є трохи часу для експериментів, але слід зазначити, що новачків дуже багато.

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На днях в розташуванні Карпат повинен з'явитися вже третій бразилець. За амплуа він - нападник, ми зацікавлені в фактурному форварді, бо Ігор Невеш, котрого вже підписали – середнього зросту.

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А той гравець, якого ми очікуємо чимось нагадує свого земляка Батісту, що свого часу багато забивав за Карпати. Прізвище не називатиму, ось узаконимо з ним ділові стосунки,тоді й поговоримо на цю тему більш детально", - сказав Mаркевич.

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