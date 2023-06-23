Тлумак став виконавчим директором Карпат

Джерело - sport.ua.
Андрій Тлумак, який донедавна був головним тренером Карпат, отримав нову посаду у клубі.
Про це повідомляє Sport.ua.
Тлумак стане виконавчим директором клубу.
Він відповідатиме за розвиток клубної інфраструктури, зокрема за навчально-тренувальну базу в Бартатові, яку планують ввести в експлуатацію 15 липня. Саме на цій базі Карпати готуватимуться до нового сезону після збирання в Ужгороді.
Нагадаємо, що генеральним директором Карпат є Степан Юрчишин, технічним директором – Тарас Гордієнко, спортивним директором – Артур Довгошия.
Раніше повідомлялося, що тренерський штаб Карпат може поповнитись сином легендарного наставника.