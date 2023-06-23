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Тлумак став виконавчим директором Карпат

Екстренер львів'ян стане виконавчим директором
Вчора 23:10 196 0
Тлумак став виконавчим директором Карпат
#Карпати, #Андрій Тлумак

Джерело - sport.ua.

Андрій Тлумак, який донедавна був головним тренером Карпат, отримав нову посаду у клубі.

Про це повідомляє Sport.ua.

Тлумак стане виконавчим директором клубу.

Він відповідатиме за розвиток клубної інфраструктури, зокрема за навчально-тренувальну базу в Бартатові, яку планують ввести в експлуатацію 15 липня. Саме на цій базі Карпати готуватимуться до нового сезону після збирання в Ужгороді.

Нагадаємо, що генеральним директором Карпат є Степан Юрчишин, технічним директором – Тарас Гордієнко, спортивним директором – Артур Довгошия.

Раніше повідомлялося, що тренерський штаб Карпат може поповнитись сином легендарного наставника.

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