Карпати підписали гравця Металіста

Карпати підсились захисником

28-річний центральний захисник Металіста Олександр Мизюк наступний сезон проведе на правах оренди в Карпатах.

Про це повідомляє sport.ua.

Раніше до львів'ян приєдналися колишні партнери Мизюка з Металіста – півзахисники Єгор Демченко та Єгор Картушов (підписали повноцінні контракти із "зелено-білими"), а також гравець оборонної лінії Богдан Порох (оренда). До Карпат також може перейти захисник Юрій Романюк, останнім клубом якого також був Металіст.

Раніше Карпати підписали ексворотаря Чорноморця.

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