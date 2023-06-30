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Карпати підписали гравця Металіста

Карпати підсились захисником
Сьогодні 22:23 187 0
Карпати підписали гравця Металіста
#Карпати, #Металіст, #Футбольні трансфери

Джерело - sport.ua.

28-річний центральний захисник Металіста Олександр Мизюк наступний сезон проведе на правах оренди в Карпатах.

Про це повідомляє sport.ua.

Раніше до львів'ян приєдналися колишні партнери Мизюка з Металіста – півзахисники Єгор Демченко та Єгор Картушов (підписали повноцінні контракти із "зелено-білими"), а також гравець оборонної лінії Богдан Порох (оренда). До Карпат також може перейти захисник Юрій Романюк, останнім клубом якого також був Металіст.

Раніше Карпати підписали ексворотаря Чорноморця.

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