До його обов'язків входить розвиток структури клубу

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер-аналітик Металіста Андрій Колісник наразі обіймає посаду технічного директора ЛНЗ.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

До його обов'язків входить розвиток структури клубу, підвищення ефективності всіх технічних та оперативних процесів та побудова відділу скаутингу та аналітики.

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Нагадаємо, черкаський клуб за підсумками минулого сезону вийшов в УПЛ.

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