Лейпциг взяв у оренду хавбека Ліверпуля Карвалью

Джерело - Чемпіон.
РБ Лейпциг оформив оренду півзахисника Ліверпуля Фабіу Карвалью.
Про це повідомляє офіційний сайт німецького клубу.
Угода розрахована на один сезон.
Fábio #Carvalho vom @LFC schließt sich leihweise für ein Jahr bis Juni 2024 den Roten Bullen an. Der 20-Jährige spielt im offensiven Mittelfeld und kann dort auf allen Positionen eingesetzt werden.— RB Leipzig (@RBLeipzig) June 30, 2023
Willkommen in Leipzig, Fábio! 👋
Нагадаємо, Ліверпуль зацікавлений у хавбеку Лейпцига Собослаї.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!