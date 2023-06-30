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Лейпциг взяв у оренду хавбека Ліверпуля Карвалью

Угода розрахована на один сезон
Сьогодні 16:50 149 0
Лейпциг взяв у оренду хавбека Ліверпуля Карвалью
#Ліверпуль, #РБ Лейпциг, #Фабіу Карвалью

Джерело - Чемпіон.

РБ Лейпциг оформив оренду півзахисника Ліверпуля Фабіу Карвалью.

Про це повідомляє офіційний сайт німецького клубу.

Угода розрахована на один сезон.

Нагадаємо, Ліверпуль зацікавлений у хавбеку Лейпцига Собослаї.

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