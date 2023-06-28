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Ліверпуль зацікавлений у хавбеку Лейпцига Собослаї

Цього тижня відбулася зустріч між представниками клубу
Сьогодні 18:00 214 0
Ліверпуль зацікавлений у хавбеку Лейпцига Собослаї
Фото: Getty Images
#Ліверпуль, #РБ Лейпциг, #Собослаї

Джерело - The Athletic.

Ліверпуль вивчає можливість трансферу півзахисника Лейпцига Домініка Собослаї.

Про це повідомляє The Athletic.

Цього тижня відбулася зустріч між представниками клубу та гравця, під час якої обговорювалася можливість переходу угорця у Ліверпуль цього літа.

У контракті півзахисника прописана клаусула у розмірі 70 мільйонів євро, яка чинна до 30 червня цього року. Контракт гравця з Лейпцигом розрахований до літа 2026 року.

Нагадаємо, Ліверпуль виділить 300 млн євро на трансфер Мбаппе.

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