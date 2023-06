Ліверпуль та Лейпциг близькі до узгодження оренди Карвалью

Півзахисник Ліверпуля Фабіу Карвалью найближчим часом перейде до Лейцпига.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Обидва клуби майже узгодили оренду 20-річного португальця, зараз опрацьовуються останні деталі угоди.

На даному етапі перемовин опція викупу не передбачається.

RB Leipzig and Liverpool are closing in on Fabio Carvalho deal on loan until the end of the current season — clubs now working on final details to get it done next week. 🚨🔴✨ #LFC



Understand deal does NOT include buy option clause at this stage, club source confirms. pic.twitter.com/K26SXGkckH