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Манчестер Сіті цікавиться Трубіним

Представники клубу давно спостерігають за грою Анатолія
Сьогодні 14:45 434 1
Манчестер Сіті цікавиться Трубіним
Фото: Getty Images
#Манчестер Сіті, #Анатолій Трубін

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті зацікавлений у підписанні голкіпера Шахтаря та збірної України Анатолія Трубіна.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Представники клубу давно спостерігають за грою Анатолія у клубі та збірній.

"Містяни" шукають альтернативу майже 30-річному Едерсону та 31-річному Ортезі. Кіпер Шахтаря добре вписується в цей концепт.

Повідомлялося, що Інтер має намір купити Трубіна на заміну Онані. Також українським воротарем цікавиться Челсі.

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