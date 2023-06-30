Інтер може придбати Трубіна в Шахтаря за 10 млн євро

Пріоритетом футболіста є зміна клубу в літнє трансферне вікно

Джерело - FCInter1908.

У голкіпера Шахтаря Анатолія Трубіна хороші шанси стати наступником Андре Онана в Інтері.

Про це повідомляє FCInter1908.

Міланський клуб ще не робив трансферну пропозицію агенту 21-річного українця, але він є одним з п’яти кандидатів на заміну Онана.

Зважаючи на те, що контракт воротаря з гірниками спливає наступного літа, сума трансферу може скласти близько 10 мільйонів євро.

Пріоритетом футболіста є зміна клубу в літнє трансферне вікно.

У підписані Трубіна також зацікавлений Челсі.

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