Інтер може придбати Трубіна в Шахтаря за 10 млн євро

Джерело - FCInter1908.
У голкіпера Шахтаря Анатолія Трубіна хороші шанси стати наступником Андре Онана в Інтері.
Про це повідомляє FCInter1908.
Міланський клуб ще не робив трансферну пропозицію агенту 21-річного українця, але він є одним з п’яти кандидатів на заміну Онана.
Зважаючи на те, що контракт воротаря з гірниками спливає наступного літа, сума трансферу може скласти близько 10 мільйонів євро.
Пріоритетом футболіста є зміна клубу в літнє трансферне вікно.
У підписані Трубіна також зацікавлений Челсі.
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