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Інтер може придбати Трубіна в Шахтаря за 10 млн євро

Пріоритетом футболіста є зміна клубу в літнє трансферне вікно
Сьогодні 12:00 342 0
Інтер може придбати Трубіна в Шахтаря за 10 млн євро
Фото: Getty Images
#Інтер, #Онана, #Анатолій Трубін, #Шахтар

Джерело - FCInter1908.

У голкіпера Шахтаря Анатолія Трубіна хороші шанси стати наступником Андре Онана в Інтері.

Про це повідомляє FCInter1908.

Міланський клуб ще не робив трансферну пропозицію агенту 21-річного українця, але він є одним з п’яти кандидатів на заміну Онана.

Зважаючи на те, що контракт воротаря з гірниками спливає наступного літа, сума трансферу може скласти близько 10 мільйонів євро.

Пріоритетом футболіста є зміна клубу в літнє трансферне вікно.

У підписані Трубіна також зацікавлений Челсі.

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