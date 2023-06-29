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Челсі цікавиться Трубіним

Анатолій Трубін влітку може змінити клуб
Сьогодні 12:25 251 0
Челсі цікавиться Трубіним
ФОТО: УАФ
#Футбольні трансфери, #Анатолій Трубін, #Челсі, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Челсі виявляє інтерес до голкіпера Шахтаря Анатолія Трубіна.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Лондонський клуб розглядає Кепу Аррісабалагу як першого воротаря і хоче підписати другого голкіпера, який водночас міг би скласти Кепі конкуренцію.

Саме Трубін, вважають у лондонському клубі, міг би підійти на цю роль. Челсі не хоче витрачати "божевільні гроші" на воротаря. Також Трубіним цікавиться Інтер, який розглядає його як потенційну заміну для Андре Онана.

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