Джерело - Чемпіон.
Челсі виявляє інтерес до голкіпера Шахтаря Анатолія Трубіна.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Лондонський клуб розглядає Кепу Аррісабалагу як першого воротаря і хоче підписати другого голкіпера, який водночас міг би скласти Кепі конкуренцію.
Саме Трубін, вважають у лондонському клубі, міг би підійти на цю роль. Челсі не хоче витрачати "божевільні гроші" на воротаря. Також Трубіним цікавиться Інтер, який розглядає його як потенційну заміну для Андре Онана.
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