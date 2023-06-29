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Барселона може перехопити Гюлера в Реала

У контракті турка стала активною клаусула у розмірі 17,5 мільйона євро
Вчора 22:39 222 0
Барселона може перехопити Гюлера в Реала
#Барселона, #Фенербахче, #Арда Гюлер

Джерело - Sport.es.

Новий спортивний директор Барселони Деку прибув у Стамбул для роботи над трансфером 18-річного півзахисника Фенербахче Арди Гюлера.

Про це повідомляє Sport.es.

У контракті турка стала активною клаусула у розмірі 17,5 мільйона євро. При цьому була інформація, що батько футболіста вимагає від потенційних покупців також 18-20 мільйонів комісійних.

На гравця також претендують Мілан та Реал. Барселона вважає цей трансфер стратегічно важливим, тому почала діяти активніше.

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