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Мілан намагається підписати Гюлера

Сума викупу 18-річного турка становить 17,5 млн євро
Сьогодні 21:25 149 0
Мілан намагається підписати Гюлера
Фото Getty Images
#Мілан

Джерело - football.ua.

Півзахисник Фенербахче Арда Гюлер може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. 

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Керівництво россонері готове викупити контракт 18-річного турка за 17,5 мільйонів євро.

Наразі представники Мілану ведуть переговори з футболістом, переконуючи його перебратися до Італії на тлі інтересу з боку інших топ-клубів Європи.

Минулого сезону Гюлер провів 32 матчі, в яких забив шість голів та віддав п'ять результативних передач.

Нагадаємо Мілан продовжує спроби підписати Тюрама.

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