Реал прагне підписати півзахисника Фенербахче Гюлера

Джерело - AS.
Реал має намір підписати півзахисника Фенербахче Арда Гюлера.
Про це повідомляє Diario AS.
Мадридці хочуть придбати 18-річного гравця вже у літнє трансферне вікно та залишити його ще на рік в оренді у Фенербахче.
Реал готовий заплатити клаусулу за Гюлера у розмірі 17,5 мільйона євро. Його контракт з Фенербахче діє до літа 2025 року.
Сам гравець хотів би вже зараз спробувати свої сили у чемпіонаті рівнем вище турецького. Зазначається, що Гюлер веде переговори з Севільєю та Аяксом.
Повідомлялося, що Реал виділить 120 млн євро на трансфер Мбаппе.
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