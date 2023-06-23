Реал прагне підписати півзахисника Фенербахче Гюлера

Реал готовий заплатити клаусулу за Гюлера у розмірі 17,5 мільйона євро

Джерело - AS.

Реал має намір підписати півзахисника Фенербахче Арда Гюлера.

Про це повідомляє Diario AS.

Мадридці хочуть придбати 18-річного гравця вже у літнє трансферне вікно та залишити його ще на рік в оренді у Фенербахче.

Реал готовий заплатити клаусулу за Гюлера у розмірі 17,5 мільйона євро. Його контракт з Фенербахче діє до літа 2025 року.

Сам гравець хотів би вже зараз спробувати свої сили у чемпіонаті рівнем вище турецького. Зазначається, що Гюлер веде переговори з Севільєю та Аяксом.

Повідомлялося, що Реал виділить 120 млн євро на трансфер Мбаппе.

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