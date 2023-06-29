Головне
Краків-2023: розклад Європейських ігор на 29 червня
Сьогодні 07:11 684
Ястремська поступилася у фіналі кваліфікації Вімблдону
Сьогодні 18:47 345 1
Європейські ігри-2023: медальний залік
Сьогодні 18:07 51726
Жіноча збірна України з пляжного футболу вийшла до півфіналу Європейських ігор
Сьогодні 16:46 962
Збірна України піднялась на шість сходинок у рейтингу ФІФА
Сьогодні 15:55 1283
Франція U-21 - Україна U-21: анонс і прогноз матчу 1/4 фіналу Євро-2023
Сьогодні 15:23 863
Жіноча збірна не змогла пробитися у півфінал Європейських ігор у командному турнірі з фехтування на шпагах
Сьогодні 14:40 1015
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо
Сьогодні 11:24 38413
До старту Вімблдона-2023: формат, історія, український слід та все, що треба знати про турнір
Сьогодні 07:30 771 5
Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри
Сьогодні 00:53 31289
Прямі трансляції

Тренер Брентфорда Франк: Ярмолюк заслужив підвищення

Наставник Брентфорда прокоментував підписання нового контракту з українцем
Сьогодні 20:00 189 0
Тренер Брентфорда Франк: Ярмолюк заслужив підвищення
#Брентфорд, #Єгор Ярмолюк, #Томас Франк

Джерело - офіційний сайт Брентфорда.

Півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк заслужив на новий контракт з клубом.

Про це заявив головний тренер команди Томас Франк.

"Це чудові звістки, що Єгор підписав новий довгостроковий контракт. Я радий за нього, а також радий, що ми з тренерами будемо працювати з ним. Це дуже талановитий молодий гравець, який має великий потенціал для розвитку.

  Актуально: Син Бекхема перейшов з Інтера Маямі в Брентфорд Б

У минулому сезоні йому дуже не пощастило через травму, але він вже проявив себе на тренуванні та дебютував. Можливо, зіграв би більше матчів, якби не травма. Тепер він повністю у формі та готовий до початку передсезонної підготовки.

  Важливо: Брентфорд Ярмолюка підписав 18-річного корейця Джи Су Кіма

Ярмолюк заслужив підвищення до групи дорослої команди. Тренерський штаб із захопленням спостерігає, на що він здатен. Ми дійсно віримо, що він продовжить розвиватися. Якщо це вдасться, то його чекає велике майбутнє", - сказав Франк.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 32920
Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри 31289
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань Європейські ігри-2023: повний розклад змагань 14667
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 38413
Ф’юрі відмовився від бою з Усиком Ф’юрі відмовився від бою з Усиком 10490
Європейські ігри-2023: медальний залік Європейські ігри-2023: медальний залік 51726
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 265932
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 5937
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 73312
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 15394
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 38266
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 115021