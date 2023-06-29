Тренер Брентфорда Франк: Ярмолюк заслужив підвищення

Наставник Брентфорда прокоментував підписання нового контракту з українцем

Джерело - офіційний сайт Брентфорда.

Півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк заслужив на новий контракт з клубом.

Про це заявив головний тренер команди Томас Франк.

"Це чудові звістки, що Єгор підписав новий довгостроковий контракт. Я радий за нього, а також радий, що ми з тренерами будемо працювати з ним. Це дуже талановитий молодий гравець, який має великий потенціал для розвитку.

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У минулому сезоні йому дуже не пощастило через травму, але він вже проявив себе на тренуванні та дебютував. Можливо, зіграв би більше матчів, якби не травма. Тепер він повністю у формі та готовий до початку передсезонної підготовки.

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Ярмолюк заслужив підвищення до групи дорослої команди. Тренерський штаб із захопленням спостерігає, на що він здатен. Ми дійсно віримо, що він продовжить розвиватися. Якщо це вдасться, то його чекає велике майбутнє", - сказав Франк.

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