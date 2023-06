Брентфорд Ярмолюка підписав 18-річного корейця Джи Су Кіма

Брентфорд оформив трансфер південнокорейського захисника Джи Су Кіма.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт з Су Кімом підписано на чотири роки.

18-річний захисник перейшов в клуб АПЛ з команди другого дивізіону Південної Кореї Соннама.

Наступний сезон гравець проведе у складі другої команди Брентфорда.

