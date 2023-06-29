Представник агенства Трубіна прокоментував можливий перехід у Інтер

Джерело - Inter-News.
Інтер дійсно проявляє інтерес до голкіпера Шахтаря та збірної України Анатолія Трубіна.
Про це повідомив представник агенства Part Of The Game, з яким співпрацює голкіпер "гірників".
"Інтер виявляє інтерес до Трубіна, переговори ще тривають і стосуються двох клубів. Крім того, є дві команди з АПЛ, які також цікавляться. Для нас є важливим, щоб Анатолій був основним воротарем. Як тільки це буде визначено, він зробить свій вибір", - сказав агент.
Повідомлялося, що Челсі цікавиться Трубіним.
Нагадаємо, Трубін - найкращий воротар сезону в УПЛ.
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