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Представник агенства Трубіна прокоментував можливий перехід у Інтер

Українець може продовжити кар'єру в європейському чемпіонаті
Сьогодні 19:42 255 0
Представник агенства Трубіна прокоментував можливий перехід у Інтер
Фото: Getty Images
#Інтер, #Анатолій Трубін, #Шахтар

Джерело - Inter-News.

Інтер дійсно проявляє інтерес до голкіпера Шахтаря та збірної України Анатолія Трубіна.

Про це повідомив представник агенства Part Of The Game, з яким співпрацює голкіпер "гірників".

"Інтер виявляє інтерес до Трубіна, переговори ще тривають і стосуються двох клубів. Крім того, є дві команди з АПЛ, які також цікавляться. Для нас є важливим, щоб Анатолій був основним воротарем. Як тільки це буде визначено, він зробить свій вибір", - сказав агент.

Повідомлялося, що Челсі цікавиться Трубіним.

Нагадаємо, Трубін - найкращий воротар сезону в УПЛ.

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