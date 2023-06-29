Представник агенства Трубіна прокоментував можливий перехід у Інтер

Інтер дійсно проявляє інтерес до голкіпера Шахтаря та збірної України Анатолія Трубіна.

Про це повідомив представник агенства Part Of The Game, з яким співпрацює голкіпер "гірників".

"Інтер виявляє інтерес до Трубіна, переговори ще тривають і стосуються двох клубів. Крім того, є дві команди з АПЛ, які також цікавляться. Для нас є важливим, щоб Анатолій був основним воротарем. Як тільки це буде визначено, він зробить свій вибір", - сказав агент.