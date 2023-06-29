Трубін - найкращий воротар сезону в УПЛ

Переможець визначався на основі анкетування клубів УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Найкращим воротарем минулого сезону в УПЛ був обраний Анатолій Трубін з Шахтаря.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Переможець визначався на основі анкетування клубів УПЛ. Трубін набрав 34 бали.

Друге місце посів голкіпер Миная Олександр Бандура (21 бал). Далі йдуть Олег Мозіль (Металіст 1925, 8 балів), Гергій Бущан (Динамо, 6) та Олександр Сапутін (Зоря, 6).

Нагадаємо, Челсі цікавиться Трубіним.

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