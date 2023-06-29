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Трубін - найкращий воротар сезону в УПЛ

Переможець визначався на основі анкетування клубів УПЛ
Сьогодні 16:49 227 0
Трубін - найкращий воротар сезону в УПЛ
Фото: Getty Images
#Анатолій Трубін, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Найкращим воротарем минулого сезону в УПЛ був обраний Анатолій Трубін з Шахтаря.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Переможець визначався на основі анкетування клубів УПЛ. Трубін набрав 34 бали.

Друге місце посів голкіпер Миная Олександр Бандура (21 бал). Далі йдуть Олег Мозіль (Металіст 1925, 8 балів), Гергій Бущан (Динамо, 6) та Олександр Сапутін (Зоря, 6).

Нагадаємо, Челсі цікавиться Трубіним.

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