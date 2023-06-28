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Шапаренко готовий віддати Ярмоленку 10-й номер

Сьогодні 20:43 326 0
Шапаренко готовий віддати Ярмоленку 10-й номер

Джерело - Tribuna.com.

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко готовий віддати Андрію Ярмоленку 10-й номер.

Про це він розповів порталу FootballHub.

"Мене тоді тільки почали залучати до тренувань першої команди. Я пам’ятаю тренування, коли Ярмоленко прощався з командою, коли він переходив в дортмундську Боруссію.

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Зараз він повертається. Тільки теплі враження від Ярмоли. Ми чекаємо на нього. Це дуже хороше підсилення для нас. Залюбки віддам йому 10-й номер", - сказав Шапаренко.

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