Шапаренко готовий віддати Ярмоленку 10-й номер

Джерело - Tribuna.com.
Півзахисник Динамо Микола Шапаренко готовий віддати Андрію Ярмоленку 10-й номер.
Про це він розповів порталу FootballHub.
"Мене тоді тільки почали залучати до тренувань першої команди. Я пам’ятаю тренування, коли Ярмоленко прощався з командою, коли він переходив в дортмундську Боруссію.
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Зараз він повертається. Тільки теплі враження від Ярмоли. Ми чекаємо на нього. Це дуже хороше підсилення для нас. Залюбки віддам йому 10-й номер", - сказав Шапаренко.
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