Циганик: Зарплата Ярмоленка менша, ніж про це писалося

Джерело - Чемпіон.

Захисник Динамо Олександр Караваєв продовжить контракт з клубом.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Всі досвідчені футболісти залишаються в Динамо. І готуються вигравати чемпіонат. Караваєв підписав угоду на два роки.

Наскільки мені відомо, зарплата Ярмоленка менша, ніж про це писалося. Хоча там можуть бути бонуси за перемогу в чемпіонаті та вихід в Лігу чемпіонів", - написав Циганик.

Всі досвідчені футболісти залишаються в Динамо! І готуються вигравати чемпіонат! Караваєв підписав угоду на два роки! Наскільки мені відомо, зарплата Ярмоленко менша ніж про це писалося! Хоча там можуть бути бонуси за перемогу в чемпіонаті і вихід в Лігу чемпіонів! — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) June 27, 2023

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