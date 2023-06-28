Головне
Збірна України виграла Європейські ігри зі стрільби з пістолета
Сьогодні 15:23 804
Вчимо й переходимо на рідну українську мову: правила життя Марти Костюк
Сьогодні 19:00 161
Тоттенгем зробить пожертву під час благодійного матчу з Шахтарем
Сьогодні 16:59 319
Хижняк вийшов до півфіналу Європейських ігор та здобув путівку на Олімпійські Ігри-2024
Сьогодні 16:55 807
Європейські ігри-2023: медальний залік
Сьогодні 16:46 41767
Краків-2023: розклад Європейських ігор на 28 червня
Сьогодні 14:06 810
Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри
Сьогодні 13:27 28206
Дівчина дня: Анна "Stefani" Пономаренко принесла Україні срібло Європейських ігор, тренувалася до 7 місяця вагітності та через 5 днів після народження доньки
Сьогодні 10:43 1768
Нещерет пояснив скандальний епізод з незарахованим голом
Сьогодні 10:38 837
Збірна України вдруге в історії зіграє в плей-оф молодіжного чемпіонату Європи
Сьогодні 09:56 1107
Прямі трансляції

Циганик: Зарплата Ярмоленка менша, ніж про це писалося

Сьогодні 18:54 376 0
Циганик: Зарплата Ярмоленка менша, ніж про це писалося

Джерело - Чемпіон.

Захисник Динамо Олександр Караваєв продовжить контракт з клубом.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Всі досвідчені футболісти залишаються в Динамо. І готуються вигравати чемпіонат. Караваєв підписав угоду на два роки.

Наскільки мені відомо, зарплата Ярмоленка менша, ніж про це писалося. Хоча там можуть бути бонуси за перемогу в чемпіонаті та вихід в Лігу чемпіонів", - написав Циганик.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Європейські ігри-2023: медальний залік Європейські ігри-2023: медальний залік 41767
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 30476
З'ясувалася причина, чому не зарахували гол у ворота збірної України U-21 в матчі з Іспанією на Євро-2023 З'ясувалася причина, чому не зарахували гол у ворота збірної України U-21 в матчі з Іспанією на Євро-2023 21613
Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри 28206
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань Європейські ігри-2023: повний розклад змагань 13026
У 13 років виступала з трибуни Верховної Ради, у 14 – виграла юніорський Australian Open, відмовилася їздити на змагання до Росії, а прямо зараз вривається в еліту світового тенісу: Марті Костюк виповнюється 21 рік У 13 років виступала з трибуни Верховної Ради, у 14 – виграла юніорський Australian Open, відмовилася їздити на змагання до Росії, а прямо зараз вривається в еліту світового тенісу: Марті Костюк виповнюється 21 рік 11517
Рекомендуємо
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 7272 2
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 54918
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 27161
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 86278 4
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 46003
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 265833