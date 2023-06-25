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Вашингтон оголосив про обмін Біла у Фінікс

У результаті обміну Бредлі Біл, Айзейя Тодд та Джордан Гудвін стали гравцями Фінікса
Сьогодні 14:39 178 0
Вашингтон оголосив про обмін Біла у Фінікс
#Вашингтон

Джерело - офіційний сайт Вашингтона.

Вашингтон обміняв трьох баскетболістів у Фінікс.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У результаті обміну Бредлі Біл, Айзейя Тодд та Джордан Гудвін стали гравцями Фінікса.

Візардс отримали Кріса Пола, Лендрі Шемета, шість драфт-піків другого раунду, чотири обміни піками першого раунду і грошову компенсацію.

Один пік другого раунду перейшов до Індіани в результаті обміну піками драфту-2023.

Також Вашингтон домовився про обмін Кріса Пола в Голден Стейт на Джордана Пула та Раяна Роллінза, захищений пік першого раунду драфту-2030 та вибір у другому раунді драфту-2027.

Нагадаємо, Голден Стейт має намір зберегти Пола.

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